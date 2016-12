Borse Europa viste positive su ottimismo Usa, spinta Rio Tinto

LONDRA, 16 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste oggi in leggero rialzo, dopo aver toccato ieri i massimi da oltre 5 anni sull'ottimismo per il rafforzamento dell'economia Usa e la fiducia innescata dell'impennata di produzione della multinazionale mineraria Rio Tinto.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il FTSE 100 britannico apra oggi in aumento di 7-12 punti (+0,2%); il tedesco Dax a più 24-29 punti (+0,3%) e il francese CAC 40 guidagni 8-9 punti a (+0,2%). Il benchmark europeo FTSEurofirst 300 ha chiuso ieri in rialzo del'1,01% a 1.339,82 punti.