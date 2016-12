BORSE EUROPA - Indici fiacchi, pesano timori su riduzione stimoli

INDICI ORE 10,25 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.991,74 +0,00 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.272,83 -0,06 1.133,96 STOXX BANCHE 188,36 +0,23 163,19 STOXX OIL&GAS 324,91 -0,26 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 215,57 -0,18 177,11 STOXX AUTO 4764592 -0,15 351,07 STOXX TLC 286,49 +0,02 225,36 STOXX TECH 283,02 -0,21 229,37 LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono fiacche: gli investitori continuano ad alleggerire le loro posizioni sui timori attorno alla potenziale riduzione, prima del previsto, degli stimoli economici della Federal Reserve. Sul mercato prevale la cautela in attesa di nuovi spunti dai meeting della bank of England e della Bce di oggi e prima del dato chiave sull'occupazione statunitense in agenda per domani. Nonostante le attese di politica monetaria immutata da parte delle due banche centrali, nelle nuove proiezioni della Bce verranno ricercati eventuali segnali di una prolungata debolezza dei prezzi che potrebbe condurre l'istituto centrale ad una nuova azione accomodante nel 2014. Sul fronte macro Usa la lettura di ieri ADP sugli occupati del settore privato - migliore delle attese - ha alimentato le aspettative che domani il dato degli occupati del settore non agricolo potrà anche sorprendere in positivo. Un ulteriore miglioramento del mercato del lavoro americano potrebbe spingere la Fed a ridurre le misure di stimolo prima di quanto atteso, uno scenario negativo per il mercato azionario. Intorno alle 10,25 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è in marginale calo dello 0,06%. Francoforte guadagna lo 0,13%, Parigi cede lo 0,01% e Londra è in rialzo dello 0,03% Di seguito i titoli in evidenza oggi: * BNP PARIBAS in rialzo dello 0,6% dopo che ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Bank BGZ, controllata polacca del gruppo olandese Rabobank valutandola 4,2 miliardi di zloty (1,4 miliardi di dollari). Sulla scia dell'accordo, che prevede un premio del 14% rispetto al valore del mercato di BGZ, il titolo dell'istituto polacco guadagna il 7,3%. * AZ ELECTRONIC MATERIALS balza di oltre il 50% dopo il lancio dell'offerta da parte del gruppo tedesco chimico e farmaceutico MERCK KGAA per 403,5 pence per azioni, con un premio del 53% rispetto al prezzo di chiusura di ieri. * METRO AG perde quasi il 5%, segnando il peggiore andamento nel settore retail europeo dopo che Morgan Stanley ha bocciato il titolo a "equal-weight" da "overweight". * ROYAL BANK OF SCOTLAND (+0,4%) non risente della notizia secondo cui l'istituto britannico, insieme all'agenzia di rating Standard & Poor's, sono oggetto di una denuncia presentata da un gruppo di investitori istituzionali europei che li accusano di perdite per 250 milioni di dollari subite sui prodotti finanziari complessi all'apice della crisi finanziaria. * CREDIT SUISSE (-0,15%) poco mossa dopo l'annuncio che venderà la controllata tedesca di private banking a Bethmann Bank, del gruppo ABN AMRO. * Il titolo del gruppo francese degli alcolici REMY COINTREAU reagisce positivamente, con un rialzo di oltre il 3%, all'annuncio del Cda di avviare l'operazione di buyback fino ad un massimo di 2,5 milioni di titoli propri. * VIENNA INSURANCE, il peggiore titolo del comparto assicurativo europeo, scende di oltre il 4% risentendo, secondo i trader, di un'operazione di collocamento di 2,29 milioni di azioni. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia