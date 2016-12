Borse europee viste in calo, focus su banche centrali

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Per le borse europee si profila un'apertura in ribasso per la quarta seduta consecutiva, vicina ai minimi delle ultime sette settimane, in un mercato che dovrebbe accorciare le posizioni prima dei meeting della Bank of England e Bce oggi e del dato chiave sull'occupazione Usa domani. Nonostante le attese di politica monetaria immutata da parte delle due banche centrali, nelle nuove proiezioni dello staff della Bce verranno ricercati eventuali segnali di una prolungata debolezza dei prezzi che potrebbe condurre la banca centrale ad una nuova azione accomodante nel 2014.