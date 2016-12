Borse europee viste stabili, focus su dati Usa

LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - Per le borse europee si profila un'apertura stabile in attesa di una serie di dati macro che potrebbero fornire indicazioni sulla tempistica delle prossime probabili mosse della banca centrale Usa per ridurre gli stimoli economici.

"Adesso entriamo in quelle che sono giornate chiave per i mercati dei capitali", si legge in una nota di IG Markets. "Operatori ed economisti utilizzeranno i dati Adp sugli occupati del settore privato Usa, l'Ism servizi e le vendite di nuove case per avere una migliore comprensione delle statistiche sugli occupati non agricoli di venerdì e di conseguenza allocare i fondi in vista delle dichiarazioni del Fomc più avanti nel mese".