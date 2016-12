BORSE EUROPA-Indici piatti in attesa dato inflazione,debole Teliasonera

INDICI ORE 10,10 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.091,54 -0,03 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.304,65 -0,03 1.133,96 STOXX BANCHE 193,99 +0,11 163,19 STOXX OIL&GAS 333,02 +0,03 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 221,92 -0,20 177,11 STOXX AUTO 476,97 -0,15 351,07 STOXX TLC 293,50 +0,24 225,36 STOXX TECH 288,05 -0,29 229,37 LONDRA, 29 novembre (Reuters) - Borse europee poco mosse stamani in attesa dell'ultimo aggiornamento sull'andamento dei prezzi al consumo nella zona euro, in agenda alle ore 11. Dopo che i prezzi al consumo in Germania sono risultati superiori alle previsioni, gli investitori guarderanno la stima preliminare dell'inflazione per la zona euro a novembre; se il dato fosse migliore delle attese, dipingerebbe un quadro più roseo per l'economia della regione. Oggi l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è invariato a 1.305 punti. Francoforte, che ieri ha aggiornato i massimi storici, cede un frazionale 0,03%, Parigi +0,04%, Londra sale dello 0,15%. Il benchmark europeo, in rialzo di circa un punto percentuale dall'inizio di novembre, è impostato per chiudere il terzo mese consecutivo di guadagni, anche se il rally ha rallentato in maniera significativa rispetto a settembre e ottobre. Di seguito i titoli in evidenza oggi: * L'operatore telefonico nordico TELIASONERA lascia sul campo il 2%, fra i titoli peggiori, dopo le dimissioni immediate del direttore finanziario Per-Arne Blomquist. * Sul fronte opposto, vola lo specialista francese di tecnologie sanitarie CEGEDIM dopo il miglioramento dei risultati del terzo trimestre e la conferma degli obiettivi. * Timidamente positiva LLYODS : secondo il Financial Times, si fa più vicina la nomina di Norman Blackwell alla presidenza. Llyods non ha voluto commentare. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia