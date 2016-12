Borse Europa viste poco mosse in attesa dato inflazione

LONDRA, 29 novembre (Reuters) - L'azionario del Vecchio Continente si prepara ad una partenza poco variata stamani: gli investitori aspettano la conferma di una tenuta dell'inflazione della zona euro prima di impegnare altro denaro nel rally che vede gli indici regionali impostati per la terza settimana consecutiva di guadagni.

Gli spreadbetter finanziari si aspettano che, a Londra, il FTSE 100 apra piatto, il DAX a Francoforte parta in rialzo di 2-6 punti e il CAC 40 francese in ribasso di 2-7 punti.

Con solo una seduta rimasta, l'Euro STOXX 50 ha guadagnato lo 0,7% ad oggi nel mese di novembre in quello che potrebbe essere il terzo mese consecutivo di guadagni.

Dopo che i prezzi al consumo in Germania sono stati superiori alle previsioni, gli investitori scommettono che la stima preliminare dell'inflazione per la zona euro a novembre risulti migliore delle attese e dipinga un quadro più roseo per l'economia della regione.