Borse europee attese in rialzo in avvio su scia Usa e Asia

LONDRA, 22 novembre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in rialzo, sulle orme di Wall Street e dei mercati asiatici, anche se gli indici dei vari paesi dovrebbero restare dentro ristretti range in una giornata povera di appuntamenti societari e macroeconomici.

In aggiunta, il presidente della Fed di St. Louis James Bullard, membro del Fomc, ha detto ieri sera che i dati sull'inflazione hanno dato alla banca centrale un po' di margine di manovra per mantenere una politica accomodante.

L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 è rimasto bloccato in un range del 2,5% nelle ultime due settimane in un clima prudente per la prospettiva di un taglio agli stimoli da parte della Fed e per i segnali di nuovo rallentamento dell'economia della zona euro. Ieri ha chiuso in calo dello 0,14%.