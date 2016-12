BORSE EUROPA - Indici in moderato calo, pesa debolezza trimestrali

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 3.059,66 -0,27% 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.289,85 -0,22% 1.133,96 STOXX BANCHE 192,60 -0,36% 163,19 STOXX OIL&GAS 337,27 +0,10% 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 218,38 +0,07% 177,11 STOXX AUTO 460,13 -0,28% 351,07 STOXX TLC 295,12 +0,74% 225,36 STOXX TECH 278,10 +0,06% 229,37 LONDRA, 1 novembre (Reuters) - Le borse europee cancellano il timido rialzo iniziale, penalizzate da nuovi segnali di debolezza nelle trimestrali di importanti società del Vecchio continente. Intorno alle 10,15 FTSEurofirst 300 perde lo 0,2% circa e l'Eurostoxx 50 lo 0,3%. Sulle singole piazze Londra è in calo dello 0,2%, Parigi dello 0,3% e Francoforte dello 0,2%. Il FTSEurofirst 300 è salito del 14% da inizio anno e di circa il 4% il mese scorso, toccando il 30 ottobre un massimo di cinque anni. Da allora alcuni operatori hanno scelto di monetizzare i profitti sui segnali sempre più chiari di una stagione di risultati del terzo trimestre tutt'altro che stellare. "I numeri del terzo trimestre non sono stati così buoni. In generale, la guidance delle società è al ribasso", commenta Toby Campbell-Gray di Tavira Securities. I titoli in evidenza: * ROYAL BANK OF SCOTLAND lascia sul terreno il 3,7% dopo l'annuncio che l'istituto intende creare una "bad bank" interna per gestire i crediti problematici. La bad bank sarà operativa dal 2014 e avrà in pancia crediti per 38 miliardi di sterline, con il conseguente smobilizzo di capitale per 10-11 miliardi di sterline. La mossa si tradurrà in una svalutazione extra pari a 4-4,5 miliardi di sterline nell'attuale trimestre. "A Rbs sta emergendo una visione chiara, ma l'implementazione di questa visione richiederà un tempo considerevole", commenta Richard Hunter di Hargreaves Lansdown Stockbrokers. * RENAULT perde quasi il 4% dopo che il partner giapponese Nissan ha ridotto le prospettive di utile netto per l'anno. * Il fornitore di componenti per aerei britannico MEGGITT affonda di oltre l'8% dopo aver tagliato la guidance sui ricavi. * Sul fronte opposto VODAFONE guadagna quasi il 2% sulla scia di indiscrezioni di Bloomberg secondo cui AT&T starebbe esplorando strategie per un potenziale takeover dell'operatore mobile britannico. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia