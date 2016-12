Borse europee attese in lieve calo, mercato cauto su utili

Secondo alcuni trader il mercato eviterà di prendere posizioni sui grossi titoli in vista del meeting della Fed che comincia oggi, dal quale tuttavia non sono attesi cambiamenti della politica monetaria visto che la banca centrale attende di capire quanto la battaglia sul budget che si è consumata a Washington di recente possa aver impattato sull'economia Usa.

Gli spreadbetter finanziari indicano un avvio in calo intorno allo 0,1% per Londra, per il Dax, che ieri ha toccato un nuovo record a 9.017,95 punti e per Parigi .