BORSE EUROPA - Indici poco mossi, in rialzo Adidas dopo conti Nike

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.918,30 -0,16 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.256,84 -0,05 1.133,96 STOXX BANCHE 185,18 -0,15 163,19 STOXX OIL&GAS 325,77 +0,30 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 203,71 -0,12 177,11 STOXX AUTO 443,14 -0,05 351,07 STOXX TLC 276,29 +0,20 225,36 STOXX TECH 279,80 +0,22 229,37 LONDRA, 27 settembre (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse a metà mattina, con le tensioni legate all'impasse sul bilancio Usa e ai dubbi sulla tenuta del governo italiano che portano gli investitori a essere cauti. Intorno alle 10,30 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,05%. Tra le singole piazze Londra cede lo 0,3%, Francoforte lo 0,2% e Parigi lo 0,17%. I titoli in evidenza: * Adidas guadagna quasi l'1% dopo la pubblicazione della trimestrale della rivale statunitense Nike , che ha mostrato una buona crescita delle vendite in Europa e in Nord America, facendole registrare un utile migliore delle attese, con un effetto positivo sull'intero settore . * VALLOUREC cede oltre il 7% dopo che il gruppo ha detto che il debole real e una domanda più bassa in Brasile avrà un impatto negativo su margini e ricavi dell'anno in corso. * Adecco in rialzo, aiutata dalla promozione di Goldman Sachs a "buy" da "neutral". * VESTAS WIND SYSTEMS guadagna oltre il 12% dopo aver annunciato un accordo con lòa giapponese Mitsubishi Heavy Industries (MHI) per una joint venture nel campo delle turbine eoliche offshore.