BORSE EUROPA - Indici in lieve calo, balza H&M

INDICI ORE 10,40 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.914,15 -0,45 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.254,08 -0,23 1.133,96 STOXX BANCHE 184,37 -1,06 163,19 STOXX OIL&GAS 324,15 -0,14 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 203,67 -0,55 177,11 STOXX AUTO 443,34 -0,43 351,07 STOXX TLC 273,64 +0,25 225,36 STOXX TECH 279,00 -0,29 229,37 LONDRA, 26 settembre (Reuters) - Le borse europee sono moderatamente deboli in mattinata, con gli investitori nervosi per l'impasse a Washington sul bilancio e per la battaglia incombente sul tetto del debito Usa. Intorno alle 10,40 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,2% circa. Tra le singole piazze Londra cede lo 0,1%, Francoforte lo 0,3% e Parigi lo 0,4%. Gli indici dovrebbero restare ingessati all'interno dei range recenti a causa delle questioni fiscali statunitensi. Al momento il Congresso sta cercando di far passare una risoluzione ponte sulla spesa che consenta l'operatività del governo dopo la scadenza del 30 settembre, assaggio di una più ampia battaglia sull'innalzamento del tetto del debito. Il segretario al Tesoro Jack Lew ha detto che il governo non sarà in grado di ottenere prestiti dopo il 17 ottobre se non si raggiungerà un accordo sul limite del debito. "Se a Washington ci saranno progressi potremo avere un po' di rally, ma siamo in una fase di attesa e penso che proseguirà fino al weekend", commenta Ian Williams, strategist di Peel Hunt. "Credo che si troverà una qualche soluzione in tempo ma al momento questo basta a pesare sul sentiment". I titoli in evidenza: * La catena di abbigliamento svedese HENNES & MAURITZ balza di oltre il 6% dopo una crescita più forte delle attese dell'utile ante imposte del terzo trimestre. * In forte rialzo (+5,5%) anche ALCATEL LUCENT con volumi sostenuti dopo che Reuters ha scritto che Nokia ha in corso discussioni interne sulla possibilità di avvicinare la rivale per un'alleanza. Nokia cede poco più di un punto percentuale. * Il produttore danese di turbine eoliche VESTAS mette a segno un progresso del 4,7% sulla scia di un ordine da Duke Energy Renewables per due progetti in Texas. * Il bookmaker britannico LADBROKES lascia sul terreno più dell'8% dopo l'annuncio che gli utili delle attività online saranno ben più bassi delle attese. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia ž