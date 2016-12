BORSE EUROPA - Indici in calo, cautela su debito Usa, giù Carnival

INDICI ORE 10,30 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.909,15 -0,47 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.252,62 -0,44 1.133,96 STOXX BANCHE 185,72 -0,56 163,19 STOXX OIL&GAS 323,01 -0,44 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 203,58 -0,46 177,11 STOXX AUTO 443,57 -0,43 351,07 STOXX TLC 270,86 +0,17 225,36 STOXX TECH 278,80 -0,38 229,37 LONDRA, 25 settembre (Reuters) - Mattinata in ribasso per l'azionario europeo con gli investitori cauti sulle trattative in corso tra i rappresentanti politici americani sull'attività di spesa del governo federale. L'autorizzazione del Congresso al governo sulla spesa scade il 30 settembre, ultimo giorno dell'anno fiscale a meno che non venga approvata una "risoluzione ponte" che permetta all'amministrazione di continuare ad operare. A Washington le discussioni sono intense ma si fatica a trovare delle convergenze. Intorno alle 10,30 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,5% circa. Tra le singole piazze Londra cede lo 0,5% circa, come Francoforte, mentre Parigi scende dello 0,4%. I titoli in evidenza: * CARNIVAL, il gruppo che controlla alcune compagnie di navigazione tra cui Costa Crociere, anche oggi è in forte perdita (-7%) dopo i brutti risultati trimestrali diffusi ieri e la stima di una possibile perdita per il trimestre in corso, a fronte di attese degli analisti per conti in utile. Il titolo oggi è al centro di diversi downgrade da parte dei broker. * Debole anche l'istituto di credito NORDEA dopo che il governo svedese ha venduto il residuo 7% detenuto nella banca a 76 corone per azione, con uno sconto del 4% sulla chiusura di ieri. * Un calo dell'utile semestrale, condizionato dalla contrazione delle vendite, pesa su LAURA ASHLEY. * Balzo di circa il 10% per SWISSQUOTE che ha annunciato l'acquisizione del broker svizzero attivo sul forex MIG Bank sfruttando la propria liquidità. * Il downgrade di JP Morgan a "underweight" da "neutral" pesa su TESCO, in calo di quasi il 3%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia