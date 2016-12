BORSE EUROPA - Indici consolidano dopo massimi 5 anni, giù Adidas

INDICI ORE 9,40 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.927,80 -0,29 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.264,49 -0,12 1.133,96 STOXX BANCHE 188,72 -0,28 163,19 STOXX OIL&GAS 326,11 -0,04 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 205,78 +0,10 177,11 STOXX AUTO 449,06 -0,06 351,07 STOXX TLC 267,14 -0,16 225,36 STOXX TECH 279,85 -0,12 229,37 LONDRA, 20 settembre (Reuters) - Le borse europee consolidano dopo il rally della vigilia, che ha portato i mercati sui massimi di cinque anni sulla scia della decisione della Federal Reserve di rinviare i tagli al programma di stimoli. Intorno alle 9,40 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 cede lo 0,1% circa dopo aver toccato ieri i livelli più alti da metà 2008, e resta comunque sulla buona strada per mettere a segno la terza settimana consecutiva in rialzo. Tra le singole piazze Londra, Francoforte e Parigi perdono lo 0,2% circa. Gli analisti sottolineano che adesso l'attenzione degli investitori si sposterà sulle negoziazioni sul bilancio Usa, che hanno il potenziale di mantenere nervosi i mercati. I titoli in evidenza: * ADIDAS lascia sul terreno circa il 4% con forti volumi dopo un allarme sugli utili 2013. * In calo di circa il 2% la utility tedesca RWE, che ha annunciato l'intenzione di tagliare la percentuale di utili destinata al dividendo. * DIRECT LINE arretra del 2,5% dopo che Royal Bank of Scotland ha completato la vendita di 300 milioni di azioni dell'assicuratore automobilistico britannico a 210 pence per azione. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia