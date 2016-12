Borse Europa viste in rialzo in apertura su possibilità diplomatica in Siria

LONDRA, 11 settembre (Reuters) - Le borse europee sono attese in leggero rialzo in apertura vicino ai massimi di tre mesi, grazie alla possibilità di una soluzione diplomatica sulle armi chimiche in Siria e ai recenti dati economici che indicano un miglioramento del sentiment sull'outlook economico.

In base alle prime indicazioni disponibili, l'FTSE è visto in rialzo di quattro o cinque punti, lo 0,1%, così come il Cac 40 francese, mentre il Dax tedesco è visto in crescita di 20-23 punti, lo 0,3%.