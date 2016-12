BORSE EUROPA - Indici in denaro, bene auto e finanziari

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.829,50 +1,13 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.239,04 +0,89 1.133,96 STOXX BANCHE 184,95 +1,37 163,19 STOXX OIL&GAS 324,57 +0,20 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 203,56 +1,49 177,11 STOXX AUTO 438,04 +2,41 351,07 STOXX TLC 263,62 +0,29 225,36 STOXX TECH 271,33 +1,13 229,37 PARIGI, 10 settembre (Reuters) - Mattinata con il segno positivo per l'azionario del Vecchio Continente, forte della brillante chiusura di Tokyo e prima ancora di Wall Street. Tra i singoli settori spicca la dinamica particolarmente positiva dei comparti auto - mentre si apre alla stampa il Salone di Francoforte - e bancari, mentre più indietro restano gli energetici su cui pesa la nuova correzione del greggio. I mercati traggono profitto dagli spiragli di soluzione diplomatica della crisi siriana e dalla lettura decisamente incoraggiante degli ultimi dati macro cinesi su produzione industriale, vendite al dettaglio e immatricolazioni auto di agosto. La spinta principale viene comunque dal rientro delle più acute tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dopo che ieri sera Barack Obama ha almeno parzialmente aperto alla mossa a sorpresa di Mosca, che chiede a Damasco di mettere sotto controllo internazionale l'arsenale chimico per poi distruggerlo. "Le notizie dalla Siria sono a mio parere sufficienti a favorire un rally e i dati cinesi sono coerenti rispetto allo scenario di miglioramento più di recente emerso... il clima favorisce la fiducia" spiega Ian Williams, strategist di Peel Hunt. "Si temeva che il rallentamento della congiuntura cinese potesse essere più acuto ma le statistiche da luglio in poi sembrano scongiurare un simile rischio" aggiunge. Poco dopo le 10 l'indice FTSEurofirst 300 avanza di 1%, mentre l'Euro STOXX 50 risale di 1,2%. Tra le singole piazze fa +0,8% Londra, +1,2% Parigi e +1,4% Francoforte. I titoli in evidenza: * Vola Psa Peugeot Citroen, in rialzo di 5% dopo le stime diffuse ieri sera sulla crescita del mercato cinese, proiettata l'anno prossimo a circa 7%, a fronte di vendite europee in rallentamento ma a ritmo graduale. * Retrocede di circa 1,5% Banco Sabadell, che ha annunciato ieri un aumento di capitale tra 1,3 e 1,4 miliardi di euro mirato al rafforzamento dei coefficienti patrimoniali a fronte dei nuovi requisiti delle autorità di vigilanza. * Molto bene la britannica Glencore Xstrata, in rialzo di poco meno di 4%: il gruppo delle commodities prevede per l'anno prossimo sinergie derivanti da risparmi pari ad almeno 2 miliardi di sterline, valore ben superiore alla prima stima di 500 milioni pubblicata in occasione del takeover di Xstrata. * Avanza di quasi 2% il titolo Lloyds, ai massimi degli ultimi tre anni sulla spinta di scommesse secondo cui Londra potrebbe iniziare a mettere sul mercato la propria quota di 39% nella seconda parte del mese di settembre. L'operazione, dicono fonti vicine al dossier, potrebbe avvenire nei prossimi 7/10 giorni a un prezzo superiore della media di 'buy-in' pari a 73,6 pence. * In rialzo di 0,6% il titolo Deutsche Telekom e di 0,5% Orange. L'operatore mobile britannico Ee, joint-venture delle due società, ha annunciato ieri di aver sottoscritto fino a un milione di contratti per i servizi 4G ('superfast broadband connection'), risultato migliore dell'obiettivo per l'anno in corso * Bene Societe Generale, con un progresso in area 2,5% dopo l'annuncio di ieri relativo all'innalzamento di circa 0,1 punti percentuale della 'leverage ratio' di luglio e agosto in base ai parametri di Basilea III. * Positiva Renault, che avanza di quasi 1% dopo la nomina di due dirigenti interni all'azienda a sostituzione del COO Carlos Tavares, che ha rassegnato il mese scorso le proprie dimissioni cogliendo in contropiede i mercati. In un'intervista a 'Les Echos' il numero uno di Renault e Nissan Motor Carlos Ghosn vede il mercato globale dell'auto in espansione di un modesto 1,5% quest'anno per arrivare a circa 3% il prossimo grazie dal miglioramento delle immatricolazioni del Vecchio Continente. * Pesante la francese Eiffage, in calo di circa 4%. La compagnia assicurativa Groupama intende dismettere la propria quota di 6,9% nella società attiva nel settre delle costruzioni e delle concessioni. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia