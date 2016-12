Borse europee attese in lieve rialzo, mercato cauto

MILANO, 28 giugno (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in lieve rialzo, con gli investitori che evitano di prendere posizione l'ultimo giorno di trading del trimestre e di giugno, che si chiude negativo, dopo 12 mesi di rialzi consecutivi.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l'indice FTSE 100 dovrebbe aprire in rialzo di 1-6 punti, fino a +0,1%; il DAX con un aumento di 4-5 punti, fino a +0,06%; il CAC 40 stabile.

Ieri l'indice FTSEurofirst 300 è salito per la terza seduta consecutiva, grazie a dati macro che hanno dato segnali positivi sulla capacità dell'economia Usa di sopportare tagli alle misure di stimolo. Ha chiuso in rialzo dello 0,7% a 1.157,42 punti, massimo di chiusura in oltre una settimana.