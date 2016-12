Borse Europa attese poco mosse in avvio dopo forte calo ieri

"I mercati oggi si rendono conto che non avranno più iniezioni di steroidi a sostenerli. Diventeranno invece importanti i fondamentali per giustificare i guadagni degli asset rischiosi", dice in una nota Credit Agricole. "I segnali di una più solida crescita negli Usa e in Cina e una stabilizzazione in Europa potranno portare i mercati fuori dalle loro turbolenze".