BORSE EUROPA - Indici in lieve calo, attesa per Fed

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.696,09 -0,18 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.182,24 -0,10 1.133,96 STOXX BANCHE 169,13 -0,39 163,19 STOXX OIL&GAS 313,68 -0,20 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 191,92 -0,01 177,11 STOXX AUTO 382,28 +0,01 351,07 STOXX TECH 249,06 +0,58 229,37 LONDRA, 19 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in lieve calo, in una seduta dai volumi sottili e caratterizzata dalla volatilità, con gli investitori cauti in attesa della fine della riunione della Federal Reserve, che potrebbe dare qualche segnale sulla durata del programma di sostegno all'economia. La possibilità che la Fed riduca gli acquisti di titoli ha pesato sui mercati azionari a livello globale nelle ultime settimane. Anche se non ci si aspetta un annuncio a riguardo al termine del meeting, gli investitori restano nervosi. Intorno alle 10,50 l'indice Ftseurofirst 300 cede lo 0,1%. La borsa di Francoforte è piatta, Londra cede lo 0,23%, Parigi perde lo 0,35%. I titoli in evidenza: * NOKIA è in rialzo di quasi il 4% sulle speculazioni che il gruppo finlandese possa diventare oggetto di un'offerta da parte della cinese Huawei Technologies. Le voci sono stati alimentate dai commenti di un manager di Huawey riguardo una possibile aggregazione con Nokia, anche se poi la società ha precisato di non aver in programma l'acquisizione del gruppo finlandese. * H&M guadagna l'1,3% dopo aver registrato una forte crescita delle vendite nella prima metà di giugno, che contrasta con il declino, maggiore delle attese, degli utili nel secondo trimestre. * ALCATEL-LUCENT balza del 5% dopo la presentazione del nuovo piano strategico, che prevede una rifocalizzazione delle attività, una riduzione dei costi e la cessione di asset oltre a un rifinanziamento del debito. * In calo del 3,8% NORDEA, la maggiore banca della regione, dopo che lo stato svedese ha venduto quasi metà della sua partecipazione, scendendo al 7% dal 13,4%, , raccogliendo 3 miliardi di dollari. Il governo ha venduto 260 milioni di azioni a 75 corone per azione, con uno sconto del 4,8% rispetto alla chiusura di ieri. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia