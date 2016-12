BORSE EUROPA - Indici in lieve calo, attese per riunione Fomc

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.694,10 -0,32 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.182,17 -0,18 1.133,96 STOXX BANCHE 169,51 +0,37 163,19 STOXX OIL&GAS 314,50 -0,26 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 191,31 +0,09 177,11 STOXX AUTO 380,39 -0,95 351,07 STOXX TECH 247,07 -0,17 229,37 LONDRA, 18 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in calo nei primi scambi in una seduta dove a prevalere è le cautela in vista della due giorni di riunione del Fomc Usa. Sui mercati pesano anche i timori sul capitale della principale banche danese Danske Bank. Poco dopo l'avvio l'indice Ftseurofirst 300 cede lo 0,18%, che ricalca un po' di debolezza nella notte registrata dalle borse asiatiche e la chiusura sotto i massimi a Wall Street con i trader che segnalano un articolo del 'Financial Times' secondo cui ci sono timori che Federal Reserve possa ridurre il programma di stimolo. "Ci potrebbe essere un po' di volatilità in vista della decisione della Fed anche se i volumi sono attesi sottili", osserva un broker. "L'esito più prevedibile del Fomc potrebbe essere che Bernanke suggerisca alla Fed di iniziare a rivedere il programma di stimoli qualora la ripresa economica dovessere accelerare, anche se con cautela in modo da non allarmare i mercati", aggiunge. I titoli in evidenza: * Danske Banke cede l'8% circa dopo la richiesta da parte dell'autorità di vigilanza danese di cambiare il modo in cui calcola la pria solvibilità e di aumentare il capitale da parte dell'istituto per prevenire eventuali rischi. * Il titolo Eads è in lieve rialzo dopo l'annuncio di Easjet di una accordo con Airbus per l'acquisizione di 35 A320 e 100 a 320neo. * Commerzbank sale dello 0,8%. Oggi l'istituto tedesco ha annunciato il taglio di 5.000 posti di lavoro, parte del programma del taglio dei costi, secondo una fonte vicina ai negoziati. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia