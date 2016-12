BORSE EUROPA - Indici in rialzo, speculazioni su M&A spingono tlc

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.698,65 +1,17 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.185,90 +0,85 1.133,96 STOXX BANCHE 169,24 +0,52 163,19 STOXX OIL&GAS 316,17 +0,39 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 190,93 +1,12 177,11 STOXX AUTO 383,41 +0,85 351,07 STOXX TECH 247,66 +0,62 229,37 LONDRA, 17 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo, sostenute dai titoli delle società tlc sulla scia delle indiscrezioni riguardo operazioni di M&A nel settore. Il comparto guadagna l'1,9%, guidato dal rialzo di Telefonica dopo che il quotidiano 'El Mundo' ha scritto che il governo spagnolo ha bloccato un'offerta da 70 miliardi di euro da parte AT&T. Sul settore oil and gas, che limita i guadagni allo 0,4%, pesa il crollo di Saipem, che venerdì sera ha emesso il secondo profit warning in meno di sei mesi. Gli investitori sono inoltre cauti in attesa dell'esito della riunione della Fed in calendario nei prossimi giorni. "Se le parole di Bernanke aiuteranno ad affievolire le speculazioni su una riduzione imminente della politica monetaria espansiva si potrebbe vedere un rally di breve termine sul mercato. Ma le preoccupazioni riemergeranno non appena si riaffaccerà la questione nel secondo semestre", spiega Christian Stocker, equity strategist per UniCredit a Monaco. "Permane il rischio che il mercato possa perdere tra il 3 e il 5% nei mesi estivi", continua l'operatore. Alle 11,10 l'indice benchmark FTSEurofirst sale dello 0,85%. La borsa di Francoforte guadagna l'1,19%, Londra lo 0,61%, Parigi l'1,36%, Madrid lo 0,76%. I titoli in evidenza: * Telefonica ha smentito di aver ricevuto manifestazioni di interesse da parte di AT&T dopo che 'El Mundo' ha scritto che il governo spagnolo ha stoppato l'offerta da 70 miliardi di euro. Le speculazioni per un interesse della compagnia americana guidano tuttavia il titolo (+2,6%) e l'intero settore al rialzo. * France Telecom guadagna oltre il 4%. Il presidente francese Francois Hollande ha detto che l'AD Stephane Richard avrà l'appoggio del governo fino a quando l'inchiesta per frode non gli impedirà di lavorare. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia