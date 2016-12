BORSE EUROPA- Indici in calo su preoccupazioni misure stimolo economia

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.628,40 -1,43 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.158,76 -1,36 1.133,96 STOXX BANCHE 165,05 -1,63 163,19 STOXX OIL&GAS 310,83 -0,81 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 184,31 -1,58 177,11 STOXX AUTO 370,33 -1,89 351,07 STOXX TECH 240,29 -1,57 229,37 LONDRA, 13 giugno (Reuters) - Le borse europee sono in deciso calo zavorrate dai titoli bancari e minerari, settori più esposti al ciclo economico. Sull'azionario pesano ancora le preoccupazioni per la riduzioni delle misure di stimolo all'economia da parte delle banche centrali e i riflessi dei problemi greci. "Bassi volumi e alta volatilità resteranno gli elementi fondamentali delle sedute almeno fino alla riunione del Fomc della prossima settimana, con una predominanza delle considerazioni tecniche", spiega Ian Williams, equity strategist di Peel Hunt. Limitano le perdite i settori più difensivi come l'healthcare e il food and beverage. Alle 10,45 l'indice benchmark FTSEurofirst cede l'1,4%. La borsa di Francoforte perde l'1,93%, Londra l'1,2%, Parigi l'1,19%, Madrid l'1,54%. I titoli in evidenza: * Royal Bank of Scotland cede oltre il 6% sull'uscita a sorpresa dell'amministratore delegato Stephen Hester. * Eventim AG cede quasi il 9% dopo che un tribunale Usa ha respinto le richieste di danni avanzate dalla società contro Live Nation. * Rhön-Klinikum in forte rialzo (+10,9%): gli azionisti hanno votato a sorpresa a favore della cancellazione della regola che rendeva necessario il voto favorevole del 90% del capitale per approvare le scelte strategiche, alimentando le speculazioni su un futuro takeover. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia