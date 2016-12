Borse Europa viste in calo in avvio, focus su dati Usa

LONDRA, 5 giugno (Reuters) - Sulle borse europee oggi è attesa nuovamente la lettera, con gli investitori pronti a posizionarsi in vista di una riduzione delle misure di stimolo economico Usa e in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano per capire quali potrebbero essere le prossime mosse della Federal Reserve.

Il nervosismo degli investitori è cresciuto dopo che il presidente della Fed di Kansas City Esther George ha detto ieri di sostenere un ridimensionamento degli acquisti di bond come prossimo passo adeguato per la politica monetaria.

L'attenzione oggi sarà puntata sui dati Adp per l'occupazione del settore privato statunitense a maggio - con le previsioni di un sondaggio Reuters che indicano la creazione di 165.000 posti di lavoro dopo i 119.000 del mese precedente - in attesa delle statistiche sugli occupati non agricoli in agenda venerdì.