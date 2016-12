Borse Europa potrebbero prendersi una pausa dopo rally vigilia

LONDRA, 11 aprile (Reuters) - Si prospetta un avvio di seduta poco mosso per le borse europee, che potrebbero tirare il fiato dopo il forte rally della vigilia, anche se la pausa potrebbe essere di breve durata in un panorama in cui l'abbondante liquidità e i livelli record di Wall Street spingono sempre più investitori ad aumentare l'esposizione all'azionario.