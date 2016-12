Borse Europa, partenza vista in rialzo dopo dato commercio Cina

LONDRA, 10 aprile (Reuters) - Gli indici azionari europei dovrebbero aprire in larga parte positivi stamani dopo che le ultime statistiche sulla bilancia commerciale cinese suggeriscono che la ripresa sta prendendo slancio nella seconda economia mondiale.

Gli spreadbetter IG prevedono che, a Francoforte, il DAX apra in rialzo di 33 punti, o un progresso dello 0,4% e, a Parigi, il CAC 40 avanzi di 14 punti (+0,4%).

Il FTSE 100, che ieri è stato l'indice migliore in Europa con un rialzo dello 0,6%, è visto in calo di 1,5 punti, piatto in termini percentuali. Lo stacco dividendo dovrebbe sottrarre all'indice circa 0,6 punti, secondo i calcoli Reuters.