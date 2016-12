Borse Europa viste in rialzo dopo Alcoa, inflazione Cina

Il gruppo siderurgico Usa Alcoa, visto come un riferimento per il settore delle materie prime, ha inaugurato la serie dei risultati societari oltreoceano con un utile migliore delle stime.

Spunti per gli acquisti arrivano anche dall'ultimo aggiornamento sui prezzi al consumo in Cina, dove l'inflazione ha mostrato una crescita del 2,1% annuo, sotto il 2,4% delle attese e sotto il 3,2% di febbraio. Il dato alimenta le attese che le politiche di stimolo resteranno in piedi per continuare a sostenere l'economia.