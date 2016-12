BORSE EUROPA - Indici poco mossi dopo dati macro

INDICI ORE 10,50 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.656,60 +0,67 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.193,61 +0,03 1.133,96 STOXX BANCHE 164,03 +0,64 163,19 STOXX OIL&GAS 323,33 +0,16 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 184,60 +0,38 177,11 STOXX AUTO 353,96 +0,24 351,07 STOXX TECH 247,20 -0,26 229,37 LONDRA, 4 aprile (Reuters) - Le borse europee muovono intorno alla parità a quasi due ore dall'avvio delle contrattazioni. L'analista di Barclays Capital Lynnden Branigan sottolinea come sui mercati regni l'indecisione e prevede che nel breve termine gli indici non registrino grosse variazioni. "Qualche settimana di movimento laterale prima di tornare a salire", spiega l'analista. L'indice benchmark europeo FTSEurofirst 300 avanza dello 0,03%, senza grosse variazioni a seguito della pubblicazione degli indici Pmi della zona euro. Francoforte guadagna lo 0,3%, Parigi lo 0,57%, mentre Londra cede dello 0,05%. I titoli in evidenza oggi: * Areva guadagna il 5,1% dopo che il quotidiano finanziario giapponese Nikkei ha scritto che Mitsubishi Heavy Industries Ltd e il gruppo francese hanno vinto una gara per la costruzione della seconda centrale nucleare turca, che dovrebbe valere 22 miliardi di dollari. * Kuka cede il 4,8% dopo che Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno abbassato il rating. * Alcatel-Lucent sale del 7,6% grazie, secondo i trader, all'upgrade di Deutsche Bank. * Rimbalzano le banche portoghesi dopo il calo di ieri, all'interno di un più generale recupero del principale indice portoghese. Il governo di centro destra è riuscito a respingere la mozione di sfiducia. * Il gruppo tedesco Bertelsmann ha annunciato l'intenzione di cedere fino al 17,3% di RTL Group, che vale intorno a 1,5 miliardi di euro. Il titolo sale dell'1,25%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia