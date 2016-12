BORSE EUROPA - In lieve calo, pesa Vodafone dopo smentita offerta

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.669,81 -0,37 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.202,14 -0,14 1.133,96 STOXX BANCHE 164,95 -0,67 163,19 STOXX OIL&GAS 324,35 -0,24 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 185,54 -0,58 177,11 STOXX AUTO 356,32 +0,50 351,07 STOXX TECH 248,92 +0,13 229,37 LONDRA, 3 aprile (Reuters) - Il calo di Vodafone dopo la smentita di un'offerta in arrivo da Verizon e AT&T pesa sulle borse europee che si muovono in frazionale ribasso. Intorno alle 11 il FTSEurofirst 300 cede lo 0,08%, mentre l'indice delle tlc scende dell'1,3% appesantito anche da una nota negativa di Ubs. L'indice delle blue-chip della zona euro Euro STOXX 50 è in calo dello 0,38% a 2.669,58 punti, ma sopra i recenti minimi in area 2.600 e quindi, secondo gli analisti tecnici, ancora in fase rialzista. "Abbiamo rimbalzato ancora una volta (dai 2.600) e quindi dovremmo testare ora area 2.740-2.750 punti", dice da Parigi Valerie Gastaldy di Day-By-Day. Francoforte è in ribasso dello 0,15%, Parigi dello 0,3%, mentre Londra scende dello 0,36%. Societe Generale osserva in una nota che questo potrebbe essere il momento delle prese di profitto sull'azionario europeo. I titoli in evidenza oggi: * Vodafone perde il 2,1% dopo che ieri sera Verizon Communications ha detto che "non ha al momento alcuna intenzione" di fondersi o rilevare il partner inglese, né da solo né con altri. La smentita è giunta dopo che il 'Financial Times' ha scritto che Verizon e il suo maggiore concorrente Usa AT&T erano al lavoro per lanciare un'offerta congiunta su Vodafone in base alla quale Verizon si sarebbe presa gli asset Usa di Vodafone e AT&T il resto, accendendo la speculazione sul titolo. Dall'inizio dell'anno Vodafone è salita di oltre il 25% in borsa sulle ipotesi di cessione del 45% detenuto nella jv con Verizon (Verizon Wireless), che oltre a un incasso stimato intorno ai 115 miliardi di dollari metterebbe fine a una relazione spesso turbolenta. * Il settore delle tlc soffre inoltre per una nota di Ubs in cui si prevedono ricavi 2013 inferiori alle attese e nuovi tagli ai dividendi anche a causa dell'alto livello di indebitamento del settore. La banca ha abbassato a "sell" il giudizio su France Telecom, Telecom Italia e TeliaSonera . * Debole il comparto bancario, anche se l'indice settoriale permane sopra il supporto di 160 punti, segno che resta positivo il tono di fondo su uno degli asset più esposti alle altalene di fiducia sulla crisi del debito europeo. * Balza fino a +10% Akka Technologies, società di ingegneria che ha sorpreso il mercato con un utile operativo migliore del previsto. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia