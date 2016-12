BORSE EUROPA - Recuperano dai minimi ma timori Cipro limitano rialzi

INDICI ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2012 EUROSTOXX50 2.615,98 +0,16 2.635,93 FTSEUROFIRST300 1.187,46 +0,29 1.133,96 STOXX BANCHE 163,28 +0,39 163,19 STOXX OIL&GAS 323,44 +0,09 322,84 STOXX ASSICURAZIONI 182,64 +0,24 177,11 STOXX AUTO 351,81 -0,64 351,07 STOXX TECH 247,66 +0,41 229,37 LONDRA, 28 marzo (Reuters) - Le borse europee muovono in rialzo nelle prime ore di contrattazione, recuperando dai minimi delle ultime tre settimane toccati ieri. Gli investitori si rivolgono ai titoli meno gettonati, alla ricerca di buoni affari nell'ultimo giorno del trimestre. Tuttavia, i timori rispetto all'impatto delle manovre di salvataggio di Cipro contribuiscono a limitare i guadagni degli indici e potrebbero appesantire l'azionario nel secondo trimestre. Il fattore Cipro, il bailout da 10 miliardi di euro pagato a caro prezzo dai risparmiatori, ha un effetto negativo sui rialzi dell'equity fin dall'inizio del 2013. Diversi investitori si attendono che il mercato vedrà una flessione con l'inizio del nuovo trimestre, per poi recuperare più avanti quest'anno grazie alle attese di un progressivo miglioramento dell'economia globale. Le borse traggono supporto anche dalle promesse delle banche centrali europea e statunitense di nuove immissioni di liquidità nel sistema volte a contrastare gli effetti della crisi del debito della zona euro. "Ritengo ancora che i mercati chiuderanno il 2013 in positivo. Sono molte le blue-chip, magari sottostimate, che stanno diventando oggetto di interesse per gli investitori" commenta Toby Campbell-Gray di Tavira Securities. Intorno alle 11,10 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 avanza dello 0,29%. Francoforte è in rialzo dello 0,15%, Parigi è poco mossa, mentre Londra sale dello 0,14%. I titoli in evidenza oggi: * Balza di oltre il 25% il produttore di tè e caffè D.E MASTER BLENDERS 1753 dopo l'annuncio delle trattative in corso con l'investitore tedesco Joh. A. Benckiser per un accordo valutato 7,58 miliardi di euro. * SWISS RE ha appianato una disputa con Berkshire Hathaway e riceverà dalla società del magnate Warren Buffett un indennizzo di 610 milioni di dollari. Il titolo sale di circa mezzo punto percentuale. * RPC GROUP crolla di oltre il 10% in scia al taglio delle previsioni su utile operativo e ricavi per l'anno fiscale che si conclude con marzo, a causa di un aumento dei prezzi delle materie prime plastiche e dei movimenti sfavorevoli del cambio. * TNT EXPRESS ha riferito di aver venduto il business cinese Hoau al fondo di gestito da CITIC Private Equity. Il titolo è in lieve rialzo. * In rialzo dell'11% TEKSTILBANK sull'annuncio della volontà della controllante GSD Holding di vendere la banca turca. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia