Borse Europa viste positive in scia Wall Street

LONDRA, 27 marzo (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo sulla scia di Wall Street, dove i solidi dati sui prezzi immobiliari e sulla manifattura hanno alimentato l'ottimismo sul ritmo della ripresa economica.

Gli spreadbetter prevedono che il FTSE 100 britannico apra in rialzo di circa 12 punti, o fino a +0,19%, il DAX tedesco avanzi di 18 punti (+0,23%) e il CAC 40 francese di 11 punti (+0,29%).

L'attenzione sarà ancora puntata su Cipro, che deve completare le misure di controllo dei capitali per prevenire una corsa alle banche da parte dei correntisti in ansia per i propri risparmi dopo il controverso pacchetto di salvataggio dell'isola. Le banche cipriote dovrebbero riaprire domani.