Borse Europa viste in rialzo ma guadagni limitati

LONDRA, 26 marzo (Reuters) - L'azionario del Vecchio Continente è impostato per una partenza in risalita stamani: alcuni investitori approfitteranno dei recenti ribassi per acquistare; sullo sfondo, tuttavia, resta un clima di nervosismo, complice il timore che le modalità del salvataggio di Cipro possano rappresentare un precedente per altri sistemi finanziari europei in difficoltà.