Borse europee attese in rialzo su accordo Cipro

PARIGI, 25 marzo (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in rialzo dopo la notizia dell'accordo raggiunto nella notte tra Cipro e i creditori internazionali sul piano di salvataggio da 10 miliardi di euro.

L'intesa prevede la chiusura controllata della seconda banca del paese, Popular Bank of Cyprus, meglio nota come Laiki, e infligge pesanti perdite ai detentori di depositi non assicurati.