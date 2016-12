Borse Europa, futures preannunciano avvio tra piatto e leggermente in rialzo

MILANO, 6 febbraio (Reuters) - I derivati sugli indici europei preannunciano una partenza da poco mossa a leggermente in rialzo per le principali piazze del Vecchio Continente, consolidando i guadagni della seduta di ieri: con la stagione delle trimestrali in pieno fermento gli investitori preferiscono infatti non prendere scommesse in una direzione piuttosto che in un'altra.