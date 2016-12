Borse europee attese in rialzo in avvio in scia a Wall Street

PARIGI, 28 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo in avvio, dopo già tre sedute positive alle spalle, sulla scia del rally di Wall Street dove un avvio soprendentemente positivo della stagione dei risultati ha spinto l'indice S&P 500 sopra i 1.500 punti per la prima volta da oltre cinque anni.

Venerdì le borse europee hanno chiuso in rialzo, con il FTSEurofirst 300 in progresso dello 0,32%, sostenute da dati migliori del previsto sull'economia tedesca e dai consistenti rimborsi dei finanziamenti straordinari della Bce annunciati dalle banche europee in occasione della prima finestra utile, segno che forse la regione è in cammino per la ripresa.