Borse Europa attese miste dopo rally di ieri

LONDRA, 3 gennaio (Reuters) - Si prospetta un avvio di seduta senza una direzione univoca per le borse europee dopo che ieri hanno toccato i massimi degli ultimi venti mesi: oggi l'azionario del Vecchio Continente, che si trova in una situazione di ipercomprato, potrebbe essere colpito dalle vendite, mentre svanisce l'euforia per l'accordo fiscale raggiunto negli Stati Uniti.