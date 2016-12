Borse Europa viste poco mosse o in lieve calo su timori fiscal cliff

LONDRA, 13 dicembre (Reuters) - Sui mercati azionari europei è attesa un'apertura di seduta tra poco mossa e in leggero calo.

I principali indici sono impostati per un consolidamento dei massimi degli ultimi sedici mesi in un mercato che mette sul piatto della bilancia l'annuncio di nuove misure di stimolo all'economia da parte della Fed e i crescenti timori che i piani di austerità potranno frenare la crescita della prima economia mondiale.

Il numero uno della banca centrale statunitense, Ben Bernanke, ha tuttavia sottolineato che le misure di politica monetaria non saranno sufficienti per compensare gli effetti negativi derivanti dal 'fiscal cliff'.

Secondo gli spreadbetter finanziari, l'indice Ftse-100 dovrebbe aprire tra piatto a in calo di 10 punti, ovvero fino ad un ribasso dello 0,2%; il Dax tedesco fino a 5 punti in calo (-0,1%), mentre il Cac-40 francese è atteso in rialzo tra 2 e 3 punti.