Borse europee viste lieve rialzo, ma pesano timori Italia, Usa

LONDRA, 10 dicembre (Reuters) - Si profila una seduta leggermente positiva per le borse europee, con i dati cinesi e statunitensi che migliorano le prospettive per l'economia globale.

Tuttavia peseranno l'incertezza politica in Italia, che sta tentando con difficoltà di riportare l'economia sulla strada giusta e i progressi lenti sui colloqui per evitare il 'fiscal cliff' negli Stati Uniti, pari a 600 miliardi di dollari in tagli di spesa e aumento delle entrate.