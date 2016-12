Borse europee viste in rialzo, attesa per dati Usa

LONDRA, 7 dicembre (Reuters) - Si profila una seduta positiva per le borse europee, che potrebbero ampliare i guadagni dopo il massimo degli ultimi 18 mesi toccato ieri, mentre da oltreoceano arrivano segnali di nuovi sforzi per superare il fiscal cliff, migliorando il sentiment degli investitori in attesa del dato sull'occupazione Usa.