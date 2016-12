Borse Europa attese deboli su stallo trattative 'fiscal cliff' Usa

LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero avviare la seduta in terreno negativo. Lo stallo delle trattative in Usa sul 'fiscal cliff' impedisce agli indici di proseguire il movimento rialzista, ostacolato anche dal raggiungimento di alcuni importanti livelli di resistenza.

La Casa Bianca ha respinto una proposta di accordo avanzata dal repubblicani su riforme fiscali e tagli della spesa in quanto non sarebbe in linea con la promessa del presidente Barack Obama di aumentare le tasse sui ricchi.