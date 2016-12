Borse Europa viste aprire in calo dopo rally cinque sedute

PARIGI, 26 novembre (Reuters) - Gli spreadbetter finanziari si attendono che i principali indici delle borse europee aprano in calo stamani, su realizzi dopo cinque giorni di rally in vista della riunione dei ministri delle Finanze della zona euro sulla Grecia.

Gli spreadbetter vedono per l'indice Ftse-100 di Londra un avvio in calo fra 8 e 12 punti o dello 0,2%, il Dax tedesco in discesa fra 15 e 20 punti o dello 0,3% e il Cac-40 francese in ribasso fra 13 e 15 punti o dello 0,4%.