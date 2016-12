Borse Europa attese in rialzo per quarta seduta consecutiva

PARIGI, 22 novembre (Reuters) - L'azionario del Vecchio Continente è atteso in rialzo in avvio stamani, estendendo i guadagni delle ultime tre sedute dopo che il settore manifatturiero in Cina ha evidenziato la prima espansione dopo tredici mesi.

Le borse europee hanno guadagnato terreno questa settimana: l'indice delle blue chip della zona euro Euro STOXX 50 ha avanzato del 3,8% spinto dalle crescenti attese per un accordo a Washington in grado di evitare il 'fiscal cliff' di tagli alla spesa e aumenti automatici delle imposte all'inizio dell'anno prossimo. Analisti ed economisti temono che, in assenza di un accordo sul bilancio, l'economia Usa possa tornare in recessione.