Borse europee viste deboli in apertura

LONDRA, 13 novembre (Reuters) - Per l'azionario europeo si profila la quinta seduta consecutiva di ribasso, con gli investitori che restano tendenzialmente prudenti e guardano con timore alle evoluzioni sul 'fiscal cliff' Usa e sulla crisi greca.

Sui settori mineraio ed energetico pesa la correzione dei corsi metalliferi e petroliferi legata ai timori circa la tenuta della domanda globale. In calo tra 0,5% e e 1,2% le quotazioni di rame, nickel e greggio, che temono la prima economia mondiale possa tornare in recessione in caso di mancato accordo sul bilancio.