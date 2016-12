Borse Europa viste in leggero recupero, occhi a presidenziali Usa

PARIGI, 6 novembre (Reuters) - Per gli indici azionari europei si prospetta una partenza in lieve rialzo, a compensare almeno parzialmente il terreno perso ieri. Lo spazio di recupero appare del resto limitato, con un'ampia maggioranza degli investitori poco propensa ad aprire posizioni a poche ore dall'apertura dei seggi Usa per la Casa Bianca.