Borse Europa attese deboli in avvio, focus su elezioni Usa

LONDRA, 5 novembre (Reuters) - Per le borse europee si prospetta un avvio di seduta debole sulla scia delle perdite di Wall Street e dell'Asia, in un clima di cautela ispirato dall'incertezza sull'esito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che si profilano come un testa a testa tra il presidente Barack Obama e lo sfidante repubblicano Mitt Romney.