Borse Europa attese piatte, occhi su trimestrali

PARIGI, 25 ottobre (Reuters) - Le borse europee dovrebbero aprire in prevalenza invariate oggi dopo il balzo della vigilia. Gli investitori si preparano a digerire un'ondata di trimestrali con le quali verificheranno l'impatto del rallentamento dell'economia sulle previsioni di utili societari.

Il mercato guarderà con attenzione ai risultati dei maggiori gruppi Usa ed europei come Apple, Unilever, Sanofi e France Telecom.

Ieri in serata il produttore di auto tedesco Daimler ha avvertito che mancherà gli obiettivi di utile quest'anno per circa 1 miliardo di euro e, contrariamente alle previsioni, non migliorerà i margini nel 2013 a causa di "condizioni di mercato significativamente più difficili."