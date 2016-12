Borse europee viste contrastate in avvio in attesa Corte tedesca

PARIGI, 12 settembre (Reuters) - L'azionario europeo dovrebbe vivere un'apertura contrastata in attesa della decisione della Corte Costituzionale tedesca sul fondo salva stati della zona euro.

L'aspettativa è che la Corte Costituzionale dia il via libera al fondo anche se ci sono alcuni timori sulle condizioni che potrebbero accompagnare la decisione favorevole.

Secondo gli spreadbetter finanziari l'indice britannico FTSE 100 dovrebbe aprire in calo di circa lo 0,1%, il Dax tedesco in rialzo di almeno 0,41%, il francese Cac-40 in un range tra -1 punto e +4 punti, con un rialzo stimato fino allo 0,1%.