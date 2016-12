Borse europee attese deboli, mercato guarda a corte tedesca

LONDRA, 11 settembre (Reuters) - Per i listini di borsa del vecchio continente si profila una partenza nel segno della correzione, nel timore di possibili ritardi al definitivo via libera al fondo permanente salva-Stati da parte della corte costituzionale tedesca che si pronuncia domani.

Gli 'spreadbetter' finanziari prevedono per l'FTSE 100 londinese un avvio di seduta in calo tra 31 e 34 punti, fino a 0,6%, per il DAX tedesco una caduta tra 45 e 47 punti (0,7%) e per il CAC-40 parigino una contrazione tra 25 e 28 punti (0,8%).