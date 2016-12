Borse europee attese in forte calo in avvio

LONDRA, 4 giugno (Reuters) - Le borse europee sono attese in forte calo in avvio, sulla scia delle consistenti perdite registrate venerdì alla luce di dati macro deludenti che hanno fatto ripartire la vendita indiscriminata di asset rischiosi.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che il DAX apra in calo di 94-109 punti, fino a -1,8%, e che il CAC-40 ceda 47-50 punti, fino a -1,7%.

Sono attesi volumi sottili per via della chiusura per festività di Londra, il maggiore mercato europeo. Chiusa anche la borsa greca.