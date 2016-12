Borse Europa viste in lieve recupero dopo vendite vigilia

LONDRA, 9 maggio (Reuters) - L'azionario del Vecchio Continente è impostato per un'apertura in lieve rialzo stamani, recuperando parte dello smalto perso dopo essere sceso ad un minimo di quattro mesi ieri: al termine di elezioni politiche che non hanno indicato una maggioranza in grado di governare in Grecia, il mercato teme che Atene non mantenga gli impegni presi in cambio degli aiuti internazionali.