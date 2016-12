Borse europee attese miste, attenzione per sviluppi Grecia

PARIGI, 8 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese miste in avvio di seduta dopo la movimentata seduta di ieri, mentre gli occhi degli investitori saranno puntati sulla situazione politica in Grecia dopo le elezioni di domenica.

A seguito del voto, il principale partito conservatore non è riuscito a trovare un accordo per formare una coalizione di governo; spetterà ora al partito di sinistra Syriza tentare di formare un esecutivo, che sarebbe contrario al piano di salvataggio di Ue e Fmi.

Gli spreadbetters finanziari prevedono che l'indice britannico FTSE 100 apra in calo di 6-10 punti (-0,2%), che il tedesco DAX guadagni 16-24 punti (fino a +0,4%) e che il francese CAC 40 ceda 1-5 punti (-0,2%).

Ieri l'indice FTSEurofirst 300 ha terminato la seduta in rialzo dello 0,73% dopo aver registrato un brusco ribasso sulla scia dei risultati delle elezioni in Grecia e Francia. Ieri i movimenti dei mercati sono stati amplificati dai deboli volumi, legati alla chiusura per festività della piazza londinese.