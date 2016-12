Borse Europa attese in rialzo, attenzione su Bce

LONDRA, 3 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo dopo la chiusura sopra i minimi da parte di Wall Street nella notte, in uno scenario di dati economici deludenti in Europa e negli Usa in vista dei dati sulla disoccupazione Usa in agenda domani e le crescenti attese di nuove misure di stimolo per sostenere l'economia globale. I riflettori sono puntati sulla riunione della Bce nel corso della giornata.